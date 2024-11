Superguidatv.it - Steven Basalari a Le iene, dal lusso sfrenato alla povertà estrema – Video Mediaset Infinity

Leggi l'articolo completo su Superguidatv.it

L’influencer e imprenditore, noto per il suo stile di vita caratterizzato dale proprietario della celebre discoteca Number One di Brescia, ha vissuto un’esperienza che ha definito trasformativa. Invitato da Stefano Corti, inviato del programma Leha intrapreso un viaggio in Madagascar, uno dei paesi più poveri al mondo, dove la maggior parte delle persone vive con meno di un euro al giorno.Ignaro della destinazione finale,si è trovato immerso in una realtà lontanissima dalle sue abitudini. Durante la sua permanenza, ha dormito in capanne di fango, lavorato nei campi e sperimentato in prima persona le difficoltà quotidiane degli abitanti, come la fatica di procurarsi beni essenziali come l’acqua. Questa esperienza ha aperto gli occhi su una vita semplice, ma dura, ben lontana dal mondo del