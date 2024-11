Quotidiano.net - Simon e Garfunkel a pranzo insieme dopo il lungo silenzio. Quel chiarimento tra le lacrime

Roma, 11 novembre 2024 – Un semplice, a volte, può bastare per sanare anni di rancori. E riavvicinare. Paule Art, il celebre duo “” che ha segnato gli anni ’60 con brani indimenticabili come The Sound of Silence e Mrs. Robinson e come non ricordare la splendida Bridge Over Troubled Water, si sono dati recentemente appuntamento per un, è stato il primo incontromolti anni. A raccontarlo è lo stesso: "Conservo il ricordo dida due settimane”, ha confidato Art in un’intervista al Sunday Times svelando dettagli commoventi dimomento. “L’incontro è stato molto caloroso e meraviglioso - ha aggiunto il musicista -. Ci sono state. A un certo punto stavo piangendo perché sentivo di averlo ferito”. L’ultima esibizione È passato più di un decennio da quando Paule Artsi sono esibiti assieme nel 2010 all’American Film Institute di Los Angeles per una serata tributo al regista Mike Nichols, il regista di Il Laureato, di cui avevano composto la colonna sonora e che nel 1967 li aveva lanciati come superstar della musica.