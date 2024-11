Tvplay.it - Rudi Garcia alla Roma, è successo davvero: proposta fatta

Quello del tecnico francese, che già in passato ha allenato i giallorossi, è uno dei nomi sul tavolo della proprietà della.Non sono giorni facili in casa. La sconfitta nell’ultima partita contro il Bologna è costata la panchina ad Ivan Juric. Il tecnico croato, che già era subentrato a Daniele De Rossi, paga il fatto di non essere riuscito a dare la scossa tanto attesa per raddrizzare la stagione. Dopo un inizio confortante Juric ho mostrato di non aver risolto i problemi di inizio stagione.Di fronte ad un ambiente nel quale sono ancora molti, in particolare tra le frange più calde del tifo, che non hanno perdonato la mancanza di fiducia a De Rossi e soprattutto ad una classifica che vede lalontana dalle posizioni di vertice ambite ad inizio campionato, i Friedkin non hanno potuto fare altro che esonerare l’allenatore e provare, attraverso un nuovo cambio in panchina, a rimettere la stagione su binari non fallimentari.