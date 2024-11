Oasport.it - Ranking ATP (11 novembre 2024): Fritz rientra in top 5, Bellucci e Nardi a un passo dai 100

Nella scorsa notte italiana è arrivato il nuovo aggiornamento alATP dopo gli ultimi tornei 250 di questa stagione che si sono svolti a Metz e a Belgrado. In testa c’è sempre saldamente Jannik Sinner con ben 10330 punti, mentre si conferma in seconda posizione Alexander Zverev a 7315 che precede Carlos Alcaraz a 6810 punti.La prima variazione riguarda Taylorche ha approfittato delle cambiali pesanti in uscita per Djokovic dalle Finals dell’anno scorso per issarsi in quinta posizione a 4300 punti, mentre Rublev supera De Minaur per l’ottava posizione.Sempre 17° Lorenzo Musetti, così come Flavio Cobolli 32°, Matteo Berrettini 35° e Matteo Arnaldi 38°. Perde una posizione Luciano Darderi che scende al 44° posto, due posizioni perse per Lorenzo Sonego che ora è al numero 53. Nove posti persi da Fabio Fognini che è al numero 83, mentre rimangono di poco fuori dalla top 100 Mattiae Luca, rispettivamente numero 104 e numero 105.