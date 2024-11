Quotidiano.net - Quattro filiali commerciali e distributrici all’estero

Nato il 1° gennaio 2019 dall’unione di due realtà storiche dell’agroalimentare italiano come Parmareggio e Grandi Salumifici Italiani, il Gruppo GranTerre rappresenta una delle principali realtà italiane nella produzione e nellazzazione di salumi e formaggi stagionati di alta qualità. Il gruppo mantiene il presidio dei principali mercati esteri tramite le sue 4, situate in Germania (Granterre Deutschland GmbH), Francia (Granterre France), Austria (GSI Services Gmbh) e Stati Uniti (BCA New York).