Vanityfair.it - Prezzi Skipass: quanto ci costa sciare?

Leggi l'articolo completo su Vanityfair.it

Anche quest'anno ideglisulle nostre montagne sono leggermente aumentati, ma nel futuro (non troppo lontano), una giornata sulla neve potrebbe diventare inavvicinabile, almeno per la maggior parte di noi. E già si promuovono pacchetti per- a prezzo conveniente - in Bulgaria, o in Kazakistan