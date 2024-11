Ilrestodelcarlino.it - Per il Carpi un pareggio che vuol dire solidità

0 CAMPOBASSO 0(4-3-1-2): Sorzi; Tcheuna, Zagnoni, Calanca, Verza (34’st Rossini); Contiliano, Mandelli, Figoli; Puletto (18’st Nardi); Saporetti (28’st Stanzani), Gerbi (28’st Sall). A disp. Pezzolato, Lorenzi, Mazzoni, Zoboletti, Cecotti, Mazzali, Amayah, Nardi, Cortesi, Sereni. All. Serpini. CAMPOBASSO (3-4-1-2): F. Forte; Mancini, Mondonico, Calabrese; Morelli (34’st Haveri), Pellitteri, Scorza (18’st Baldassin), Pierno; D’Angelo (34’st Prezioso); Di Nardo (28’st Spalluto), Di Stefano (18’st R. Forte). A disp. Guadagno, Bosisio, Benassai, Celesia, Serra, Bigonzoni, Lombari. All. Braglia. Arbitro: Pasculli di Como Note: paganti 1200, abbonati 470. Espulso al 48’st Calabrese per doppia ammonizione. Ammoniti Pellitteri, Contiliano, Calabrese, Mancini. Angoli 2-3.