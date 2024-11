Bergamonews.it - Parco Olmi, pronto l’ampliamento: 21 nuovi alberi, giochi inclusivi, area ping pong e dama

Bergamo.il progetto esecutivo dell’allargamento del. Un intervento importante per la città e soprattutto per il quartiere della Malpensata, che, in termini di quota verde e di scenari, viaggia in continuità con l’intervento previsto per via Autostrada.Un ampliamento voluto fin dalla prima Giunta Gori – anche se con modalità differenti riviste nel tempo – che oggi vede la luce. Segue infatti a due mandati di governo del territorio e soprattutto all’opera di bonifica del terreno in questione, costata 380mila euro, che ha permesso, scavando, di liberare il terreno da scorie di vario genere, tra le quali anche residui di idrocarburi, amianto e altri materiali nocivi alla salute, alcuni dei quali residui di quello che fu, anni fa, un vecchio cimitero prima e un campo profughi.