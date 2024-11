Ostia in casa cocaina e armi con munizioni | arrestato un 50enne

Leggi l'articolo completo su Ilfaroonline.it

, 11 novembre- I Carabinieri del Nucleo Operativo Sezione Radiomobile di, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hannoun uomo, 50 enne, con precedenti, gravemente indiziato dei reati di detenzione di sostanze stupefacenti e detenzione didetenute illecitamente.Le pattuglie dei Carabinieri, impegnate nel quotidiano controllo del territorio nelle zone particolarmente degradate e note per lo spaccio di stupefacenti, hanno notato in via Forni un uomo sospetto che alla vista dei militari ha cercato di dileguarsi scappando a piedi. I Carabinieri insospettiti, lo hanno raggiunto e bloccato e a seguito di un controllo lo hanno trovato in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente, motivo per il quale i militari hanno deciso di approfondire il controllo anche presso l’abitazione.