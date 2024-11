Lortica.it - Opocscoro

L’11 novembre si presenta con un’energia pungente, una giornata in cui il cielo sembra voler provocare e mettere alla prova ciascun segno. Sotto l’influsso di astri capricciosi e irrequieti, gli imprevisti sono dietro l’angolo e, volenti o nolenti, tutti saranno chiamati a fare i conti con le proprie manie, pregi e difetti. Nessuno può scappare dai riflettori stellari, che oggi non risparmiano nessuno. Pronti a ricevere le frecciatine dell’universo?Ariete(21 marzo – 19 aprile)Oggi senti il bisogno di avere sempre l’ultima parola. Peccato che nessuno abbia voglia di ascoltarti. Forse dovresti risparmiare le energie e lasciare parlare gli altri. per almeno cinque minuti. Toro (20 aprile – 20 maggio)Hai speso più di quanto dovresti? Sorpresa: il portafoglio è vuoto, di nuovo! Forse è il momento di riflettere su cosa significa veramente “essenziale” (no, quel cappuccino non lo era).