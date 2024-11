Thesocialpost.it - Omicidio Arcangelo Correra, parla la mamma di Renato: “Non piango per mio figlio”

La pistola trovata per caso sotto una macchina, il colpo partito per sbaglio: cosìCaiafa, 19 anni, ha ammesso di aver ucciso, 18 anni. I due non sarebbero, come riferito inizialmente, cugini, ma amici e parenti alla lontana. La tragica vicenda che ha coinvolto i due giovani ha scosso profondamente la comunità di Forcella e ha riportato a galla una serie di dolorosi episodi che hanno segnato la famiglia Caiafa. Anna Elia, madre di, in un’intervista a Fanpage.it, ha raccontato la sofferenza che vive, non solo per ilin carcere, ma soprattutto per la morte del giovane, che considerava come un secondo.La donna ha spiegato che, in Questura, le ha chiesto di chiedere perdono alla madre di: “, dici ad Antonella di perdonarmi”.