Agi.it - Morta Licia Pinelli, moglie dell'anarchico accusato ingiustamente della strage di piazza Fontana

AGI - Èa Milano a 96 anni, vedova di Giuseppe, il ferrovieredimorto tragicamente in questura durante un interrogatorio. Ne dà notizia la sezione Barona Milano'Anpi. "Una vita spesa con dignità coerenza e coraggio in difesa del nome di Pino Caraquanto ti abbiamo voluto bene. Il nostro abbraccio più forte a Silvia e Claudia, a tutti i tuoi cari", scrivono sui social, citando anche una frase di: "Io sono cresciuta in una casa di cento famiglie, in viale Monza, dove c'era di tutto e potevamo essere tutto, ho fatto una scelta. Sarà anche banale, ma è una scelta di vita che riguarda il modo di essere, il matrimonio, il lavoro, la verità, la politica anche". Nata a Senigallia nel 1928 ma vissuta tutta la vita a Milano,per quasi 60 anni ha combattuto per far emergere la verità sulla morte del marito.