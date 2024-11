Tarantinitime.it - Minaccia la famiglia della ex moglie, arrestato

Tarantini Time QuotidianoAncora pungente il fenomeno degli atti Persecutori nella Provincia di Taranto.Nelle ultime ore, in aderenza alle regole imposte dal cosiddetto “codice rosso” è statoin flagranza di reato dai CarabinieriSezione Radiomobilelocale Compagnia un 63enne del posto, presunto responsabile dei reati di “atti persecutori e maltrattamenti in”, commessi nei confrontie dei suoceri.La vicenda ha inizio nel mese di ottobre u.s. quando laha presentato denuncia querela per presunti e continui maltrattamenti subiti dall’uomo che ha reso necessario l’immediato trasferimentodonna in una località protetta.Nel pomeriggio di ieri, il 63enne si sarebbe presentato sotto l’abitazione dei suoceri e dopo aver danneggiato il portone di ingresso dell’abitazione li avrebbeti di morte accusandoli di essere stati responsabili del fallimento del suo matrimonio.