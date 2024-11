Meteo arriva il freddo in Italia | temperature in picchiata e prime nevicate

Leggi l'articolo completo su Caffeinamagazine.it

Con l’estate di San Martino sembra calare il sipario sul periodo di alta pressione che ha interessato l’. Lefuori normi che hanno caratterizzato i primi mesi autunnali ora lasceranno spazio al. A dipingere il quadro è il fondatore de Il.it Antonio Sanò che spiega come a tornare non saranno sole le basse, ma anche la neve. Spiega come: “Avremo ancora piogge sulle Isole Maggiori, con fenomeni localmente di moderata intensità”.>> “Lui con me alla finale”. Carlo Conti, annuncio bomba sul co-conduttore di Sanremo 2025: nessuno si aspettava quel nome“L’attenzione però si sposta a quanto accadrà a partire da martedì quando un nucleo d’aria fredda diretto verso la Francia porterà qualche disturbo sulle regioni di Nordovest, dove ci attendiamo l’arrivo di qualche pioggia tra la Valle d’Aosta e il Piemonte occidentale.