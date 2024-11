Panorama.it - «Mete d'élite», ossevatorio sul tirismo di qualità

Unicum nel panorama editoriale per autorevolezza, rigore e credibilità nel recensire hotel esclusivi di 5 o 4 stelle, spa, resort e servizi turistici. Attraverso la presentazione di autorevoli personalità istituzionali, del mondo della cultura, dell'economia e della comunicazione. Interviste, reportage e approfondimenti, il lettore è così in grado di scegliere in quale destinazione e struttura soggiornare e di come approcciare l’immenso patrimonio enogastronomico italiano. Presentare inediti e poco conosciuti circuiti di consumo culturale, nuove tendenze, gli eventi più importanti, un carnet di approfondimenti e rassegne di alto profilo. Un mosaico fatto di piaceri della vita, società, tempo libero, che ne coglie lo spirito senza esaurirne le potenzialità. Arte, cultura, natura, ambienti variegati, atmosfere suggestive che è possibile scoprire nelle location di Mede d’Elite, che dimostrano, una volta di più, come il bello più che essere descritto, valga la pena di essere vissuto.