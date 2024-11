Lanotiziagiornale.it - Meloni non convince i sindacati: Cgil e Uil confermano lo sciopero

Quasi sei ore di incontro, presieduto dalla premier Giorgia, non sono state sufficienti aree Uil a mettere via l’arma più affilata in possesso dei, ovvero logenerale contro la Manovra che i duehanno proclamato per il 29 novembre.“Anche se ha dato una disponibilità a parlare e a discutere, sostanzialmente il Governo ha confermato le decisioni assunte e non c’è da parte sua una disponibilità per esempio a ragionare sul fisco e noi insistiamo” perché “il tema di questo Paese sono i salari, la perdita di potere d’acquisto”, ha affermato il leader Uil, Pierpaolo Bombardieri, aggiungendo che comunque il sindacato resta aperto al dialogo.“Se il Governo decide di fare, di cambiare delle scelte e ci convoca domani, noi non ci sottraiamo mai né al confronto né a una discussione, però mi pare che oggi si siano specchiate due visioni diverse di una Manovra e pur con qualche disponibilità non mi pare che sia da parte del Governo la disponibilità a cambiare le scelte che, ripeto, non riguardano la filosofia, riguardano i salari, la sanità, le pensioni, cose molto pratiche, molto terrene”.