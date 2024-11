Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Bopanna/Ebden 4-1, ATP Finals 2024 in DIRETTA: break immediato degli azzurri

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-1 Game. Servizio vincente dell’emiliano.40-0 Primo ACE di Simone.30-0 Ancora ottima copertura della rete di.15-0 Scappa via il dritto del veterano indiano.1-3 Game. La coppia indiano-australiana si sblocca chiudendo il game.40-30 ACE dell’australiano.30-30 Comoda volèe dell’indiano.15-30 Servizio vincente.0-30 Risposta vincente con il rovescio lungolinea di.0-15 Ottimo passante di rovescio dell’emiliano.3-0 Game. Comodo smash di Simone edche confermano il.40-15 Smash in arretramento vincente di Andrea.30-15 Scappa via la volèe di dritto del piemontese.30-0 Solido smash di.15-0 Stop volley perfetta di Simone.2-0! LA RISPOSTA DI ANDREA! Stavolta il piemontese scaglia il vincente con il dritto e si appresta ora a servire.