Lanazione.it - Le Terrazze, battaglia sulle aree: la società ricorre al Tar contro Regione e Demanio

La Spezia, 11 novembre 2024 – Una vicenda decennale destinata a sfociare in una guerra legale. A bussare al tribunale amministrativo regionale è LeShopping Centre, lache detiene la proprietà dell’omonimo centro commerciale costruito in un lembo dell’ex area Ip. Nel mirino, laLiguria e l’Agenzia del, ritenute responsabili dell’impasse che si consuma da anni e che costringe lacommerciale a pagare onerosi canoni demaniali suche da tempo avrebbero dovuto essere trasferite proprio nelle mani della stessa. Il ricorso al Tar è stato depositato nei giorni scorsi, notificato anche al Comune della Spezia, con l’obiettivo di mettere un punto a una vicenda fatta di diffide e lunghi carteggi che non avrebbero mai portato a una conclusione, iniziata proprio dagli albori, ovvero dalla costruzione delle strutture che compongono l’area commerciale.