Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Galligani sbaglia. Giannetti: scena muta. Male Semprini. Pescicani non brilla. Moroni e Achy sono in bambola

STACCHIOTTI 5,5 Qualche buon intervento ma anche errori specie coi piedi. MOROSI 5 Calderini e Mancini sfondano sempre dalla sua parte. FARNETI 5 Non l’ingresso che ci si poteva aspettare.5 (nella foto) Goffo nell’intervento su Mancini nell’azione che origina il rigore. A tratta irriconoscibile CAVALLARI 5 Saltato spesso dagli avversari, non riesce a farsi valere con la consueta esperienza. RICCHI 5,5 Il migliore della difesa in una giornata nefasta.5 Non è certo colpa sua ma non. CARBE’ SV LOLLO 4,5 In netto ritardo quando falcia Calderini causando il rigore che indirizza il match. Poi qualcosina azzecca ma resta una prestazione davvero sottotono. BIANCHI 5 Subentra quando la gara è sostanzialmente finita. Perde una palla che poteva costare lo 0-3.