Bergamonews.it - Lanternata di San Martino, yoga e libri: cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Leggi l'articolo completo su Bergamonews.it

Ladi Sana Osio Sotto, l’incontro con l’autore alla biblioteca Tiraboschi e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di lunedì 11 novembre.Ecco gli appuntamenti.alle 17 alla biblioteca Tiraboschi, a, l’autore Alberto Prunetti presenta il volume “Troncamacchioni”.“Qui troverete l’epica stracciona dei diseredati che non possono permettersi il lusso delle emozioni interiori, la storia degli ultimi che hanno fatto la storia. I protagonisti di queste pagine, se splendono, è per il quarzo dei loro denti di granito. Se la loro pelle cambia colore, è perché una ferita sanguina come un filone d’ematite. E quando sono vicini fanno scintille, come la pirite quando incontra il nitrato di potassio.” Domenico Marchettini, detto il Ricciolo, “facchino propenso alla rissa e al turpiloquio”.