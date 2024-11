Iltempo.it - Landini non si smentisce: porta la calcolatrice e il libro di Camus a Meloni

Le grandi sfide dell'Italia andrebbero affrontate con il dialogo e con la collaborazione. Maurizio, invece, non sie, poco prima dell'inizio della riunione a Palazzo Chigi sul disegno di legge di bilancio, raggiunge la premierporgendole unae un volume de "L'Uomo in rivolta" di Albert. Stando a quanto si apprende, infatti, poco prima dell'incontro tra governo e sindacati, il segretario della Cgil e quello della Uil Pierpaolo Bombardieri hanno provocato la premier che, a quel punto, avrebbe rivolto un interrogativo a Luigi Sbarra: "Lei non mi hato niente?". Il leader della Cisl avrebbe risposto: "Noi non abbiamoto gadget. Ci limiteremo a darle le nostre proposte per migliorare la politica di sviluppo di questo Paese". D'altronde l'intenzione di attaccare il governo era chiara da tempo.