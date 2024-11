Davidemaggio.it - La Talpa irrompe nel daytime di Canale 5

Cross mediale sì ma anche il lineare vuole la sua parte. Da oggi Lanel pomeriggio di5, alle 16:40 circa, dopo il quotidiano di Amici di Maria De Filippi.L’obiettivo palese è quello di dare visibilità al programma dopo un debutto sottotono e in vista altresì del cambio di programmazione, dal martedì al lunedì. Non è un caso perciò che oggi la striscia sarà più lunga andando a sostituire in toto My Home My Destiny (gli spoiler sul finale). L’appuntamento (brevissimo) con la dizi turca si rinnoverà domani prima di Pomeriggio Cinque e dopo La. Laneldi5 Davide Maggio.