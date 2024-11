Lanazione.it - La sfida della crisi commerciale e turistica. “Serve una visione complessiva e ampia”

Ameglia (La Spezia), 11 novembre 2024 – “Lacomincia a mordere. Non siamo ancora ai livelli dei piccoli centri montani dove si percepisce una grande desertificazione. Noi abbiamo ancora il salvagente dell’estate a tenerci a galla. Ma inizia a non bastare più. Anche quest’anno, sia a Fiumaretta che a Bocca di Magra, hanno chiuso diverse attività e la situazione comincia a farsi drammatica”. Il futuro dei territorifoce del Magra preoccupa Giovanni Torri, presidente di Terre del Magra Cooperativa di Comunità. Quell’organismo, innovativo e ancora poco conosciuto, creato ad Ameglia nel 2017 da un gruppo di abitanti per dare risposte concrete ad alcuni bisogni prioritari: valorizzare un territorio ricco di potenzialità turistiche ma poco conosciuto, ripristinare alcuni beni ambientali, recuperare le produzioni tradizionali, costruire un’attrattivae lavorativa per contrastare la migrazione verso le grandi città, soprattutto tra i giovani.