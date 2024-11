Sport.quotidiano.net - La serie B della pallavolo. Weekend da dimenticare

Sport.quotidiano.net

E’ stato un sabato nero per le tre squadrenostra zona di volley. I “Lupi” hanno perso l’imbattibilità, conquistando tuttavia un punto a Sassuolo. Hanno ceduto nettamente le formazioni di Pontedera e Castelfranco. In coda, dopo cinque giornate, spirano già venticelli di retrocessione. A fine stagione scenderanno in C quattro compagini. I pontederesi del Gruppo Lupi sono quint’ultimi, l’Arno Toscana Garden terz’ultima. Servono una grossa dose di attenzione e tanto altro per venirne fuori. La Codyeco Lupi ha ceduto per 3-2 a Sassuolo, dove è stata seguita dai suoi supporters, impagabili per il loro attaccamento ai ragazzi di Pagliai. Gli uomini di Pupo Dall’Olio si sono dimostrati più desiderosi di imporsi. I modenesi hanno avuto più fame, nel contesto di una partita lunga e combattuta.