Lettera43.it - La Russa muove la pedina Lupi dando il via alla battaglia di Milano

Stavolta, memore delle ultime disastrose esperienze, il centrodestra vuole prepararsi per tempoper la conquista di. Si voterà nel 2027, ma la novità è che il sindaco uscente, Beppe Sala, non potrà ricandidarsi. Dunque il destino della più importante città italiana, l’unica in grado di competere con le grandi metropoli internazionali, riguarda anche la sinistra. Ma, in quanto opposizione, tocca all’attuale maggioranza di governo lanciare la sfida.Ignazio Lae Beppe Sala (Imagoeconomica).Lalanciae pesta i piedi a Fi, mentre la Lega pare al momento fuori dai giochiInfatti ad aprire quella che sarà una lunga corsa ci ha pensato Ignazio La, leader della componente meneghina di Fratelli d’Italia, che ha sornionamente lanciato la candidatura di Maurizio