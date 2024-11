Ilnapolista.it - La permanenza di Dybala ha stravolto i piani della Roma, da lì è iniziata la crisi (Il Messaggero)

Ilsvela cosa è accaduto alladopo che Pauloha deciso di rifiutare un’offerta faraonica dall’Arabia Saudita per restare nella capitale. Sarebbe stata questa la “causa” che ha portato poi allagiallorossa.che ancora non si è attutita, anche se per la prima partita dopo la sosta delle nazionali, contro il Napoli, ci sarà un nuovo allenatore in panchina.LadihaIl quotidiano nell’edizione odierna riporta:Quandoaveva deciso di restare, itattici stavano cambiando, in peggio. Perché al di là del valore indiscutibile di Paulo, a De Rossi era stata prospettata un’altra situazione: puntare su Soulé portando avanti il 4-3-3 e con i soldi che laavrebbe risparmiato e incassato, sarebbe stata completata la squadra con altri innesti più funzionali.