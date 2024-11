Amica.it - Kate Middleton è tornata per il Remembrance Day: i 3 dettagli nascosti

Il principe William, in Sudafrica, lo aveva detto: «sta molto bene». E alle parole rassicuranti del futuro re sono seguiti i fatti: la principessa del Galles, lo scorso weekend, ha partecipato a ben due eventi ufficiali, un giorno dopo l’altro. È la prima volta che accade dall’inizio dell’anno. Da quando, vale a dire,è venuta a conoscenza di avere un cancro, in concomitanza con la medesima, triste, scoperta da parte del suocero, re Carlo.Ma ilDay – il giorno di commemorazione osservato a inizio novembre in Gran Bretagna, nel Commonwealth, e in diversi Stati europei per commemorare la fine della Prima guerra mondiale e i caduti dei vari conflitti – è, da sempre, un evento molto sentito dai royal, in primis dalla regina Elisabetta.