Calciomercato.it - Juventus, UFFICIALE il rinvio della partita: già fissato il recupero

rinviata, i bianconeri non scenderanno in campo per il prossimo match in calendario:lo spostamento del matchNuova pausa nazionali, l’ultima di questo 2024, occasione per tirare un po’ il fiato e tracciare parziali bilanci del momento per tutte le squadre. Provando magari, laddove possibile, a recuperare le energie. Il weekend di pausa può essere senza dubbio una buona notizia per la, che al ritorno in campo potrebbe ritrovare qualcuno degli infortunati.il: giàil– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Si punta soprattutto sul rientro di Douglas Luiz e di Nico Gonzalez, per tornare ad allargare le rotazioni, avere più scelta e provare a proseguire sulla strada incoraggiante intrapresa nelle ultime settimane.