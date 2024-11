Juventus Giuntoli | Mercato di gennaio? Stiamo valutando delle situazioni ma aspettiamo il momento giusto

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

“Il fatto che ci siano tante squadre in cima alla classifica è il bello di questo campionato”. Queste le dichiarazioni del ds dellaCristianoai microfoni di Sky a margine di una cena di gala benefica per la lotta al diabete. “Noi abbiamo bisogno di tempo, abbiamo avuto qualche infortunio di troppo, ma siamo ancora lì cercando di fare emozionare e di non smettere mai di sognare. Thiago Motta? Siamo molto contenti del suo lavoro e di quello dei ragazzi. Abbiamo cambiato molto, non era facile ripartire quasi da zero, siamo la seconda squadra più giovane, siamo contenti, dobbiamo solo continuare”. Suldiha aggiunto: “È una sessione particolare come sempre, noi siamo alla finestra,, ma attendiamo il”. E sull’identikit del profilo che può fare al caso del club bianconero: “Non abbiamo ancora affondato con nessuno, ma deve essere un giocatore disponibile, pronto a mettersi in discussione in una squadra importante come la”, ha concluso.