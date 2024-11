Calciomercato.it - Juventus, Danilo saluta a gennaio: un ostacolo per Giuntoli

Leggi l'articolo completo su Calciomercato.it

Il percorso diallasembra essere giunto al capolinea: spunta l’interesse di una big europea per il difensore brasilianopotrebbe tornare a giocare in Premier League dopo cinque anni e oltre in Italia con la maglia dellache lo prelevò dal Manchester City nell’agosto del 2019.Manchester United sulle tracce di(LaPresse) – calciomercato.itPotrebbero riaprirsi le porte della Premier League per, difensore classe ’91 alladal 2019 e in scadenza di contratto con il club bianconero. Ai margini del progetto tecnico di Thiago Motta, ail giocatore brasiliano potrebbe lasciare Torino e l’Italia durante la prossima sessione invernale di calciomercato.A puntare sul giocatore di Bicas potrebbe essere il Manchester United che nelle prossime ore passerà ufficialmente nelle mani di Ruben Amorim, tecnico portoghese che dopo aver lasciato lo Sporting Lisbona si appresta a diventare a tutti gli effetti il nuovo allenatore dei Red Devils, ereditando la panchina dell’olandese Erik ten Hag, esonerato nelle scorse settimane.