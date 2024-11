Gaeta.it - Incidente mortale a Castellamonte: Raffaele Zangari investito da un’Alfa Romeo, inchiesta aperta

Facebook WhatsAppTwitter La tragica scomparsa di, un uomo di 83 anni, ha scosso la comunità didaGiulietta mentre si trovava in strada, il suo decesso ha avviato un’da parte della Procura di Ivrea. Martedì scorso, la vittima stava camminando in via Saint Amand en Puisaye, in prossimità di un parco giochi e del centro commerciale Bennet. La notizia dell’ha destato grande attenzione e si stanno cercando di chiarire le circostanze esatte che hanno portato alla sua morte.I dettagli dell’L’è avvenuto martedì scorso quandoè stato travolto daguidata da un 39enne di Cuorgnè. Dopo averl’anziano, l’automobilista si è subito fermato per offrire aiuto. Purtroppo, nonostante i soccorsi tempestivi, il quadro clinico diè rapidamente peggiorato, portando al decesso per choc emorragico.