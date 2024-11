Agi.it - Il Tribunale di Roma sospende il trattenimento dei migranti in Albania e passa gli atti alla Ue. Salvini: "Sentenza politica"

AGI - Neanche questa irimarranno all'interno dei centri inentrati in funzione a metà ottobre. Ildi- sezione immigrazione - ha sospeso il giudizio di convalida dei provvedimenti dinei confronti dei settedi origini egiziana e bengalese portati venerdì scorso nel Cpr italiano in. I giudici hanno rimesso gliCorte di Giustizia dell'Unione europea. Per un ottavo migrante, risultato vulnerabile dopo l'arrivo, era già stato disposto il rientro in Italia. Inelle prossime ore dovranno essere riaccompagnati in Italia. Una decisione, quella di rimettere gliall'Ue e dire il giudizio sulle convalide, assunta in seguito all'introduzione delle norme del 'Dl Paesi sicuri'. Secondo ildi, inf, ci sono "vari profili di dubbia compatibilità con la disciplina sovranazionale, emersi a seguito delle norme introdotte dal citato decreto legge" e pertanto rimettere gliai giudici di Lussemburgo "è stato scelto come strumento più idoneo" per chiarirli.