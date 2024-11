Giornalettismo.com - Il problema del sovraccarico dei sistemi può essere un ostacolo alla digitalizzazione?

Si continua a parlare di trasformazione digitale edella Pubblica Amministrazione (e non solo). Negli ultimi anni, anche graziespinta dei fondi europei, l’Italia ha accorciato il divario con gli altri Paesi, ma restano evidenti – e quasi all’ordine del giorno – molte criticità. Soprattutto in termini di infrastrutture. Non è un caso, infatti, che nelle ultime settimane siano stati moltissimi i problemi relativi all’accessopiattaforma per le ricette elettroniche. Una questione non da poco, visto che vede coinvolti medici, farmacie e pazienti. Ma, soprattutto, visto che dal prossimo 1° gennaio anche le prescrizioni non a carico del Sistema Sanitario Nazionale (le “ricette bianche”) dovrannodematerializzate. LEGGI ANCHE > Il titolo acchiappa-clic di Repubblica sulle “ricette bianche via Whatsapp” A oggi sappiamo che ci sono moltissimi problemi sulla piattaforma.