Il commento. Tre passi avanti fondamentali. Con una società, sarebbero 14 punti

C’è una notizia, ed è che la Spal ha vinto, interrompendo una serie micidiale di non risultati. Ci fosse una, avrebbe anche agganciato il Pineto a quota 14: invece sabato sarà costretta dal -3 ad andare a Legnago con uomini contatissimi per le imminenti squalifiche di Buchel e Bidaoui. Ma per un giorno almeno, val la pena di restare all’attualità e sottolineare la prova che i biancazzurri di Dossena hanno consegnato ai posteri. Non è stata roba da niente, se si considera che erano fuori nove potenziali titolari e che il ritorno al 4-3-3 è stato dettato più dalla conta di quelli a disposizione che da precisa scelta tattica. A dimostrarlo, i soli tre cambi, peraltro tutti non prima del 78’. Ebbene, in queste condizioni la Spal è andata a cercare e trovare il meglio, e dato il momento di scarsa fiducia la reazione non era affatto scontata.