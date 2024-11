Metropolitanmagazine.it - I piccoli negozi sempre più in crisi: cosa dice Confesercenti?

Leggi l'articolo completo su Metropolitanmagazine.it

Basta fare un giro nel proprio quartiere per capire che i, quelli al dettaglio e soprattutto non monomarca, sono innera. I dati riportati danon promettono per niente bene: il quadro va in negativo del -1,7%. Una tendenza che con gli ecommerce, con l’avvento dei siti fast fashion, ma anche con imonomarca, hapiù schiacciato iesercenti. Già dalla nascita dei primi centri commerciali nasceva la preoccupazione per attività che stannopiù scomparendo.Iindicono i datiIn un comunicatocommenta la tendenzapiù negativa. “Sia il dato di settembre ma soprattutto quello relativo ai primi nove mesi dell’anno, ci consegnano un quadro negativo in un panorama che, peraltro, non brilla per risultati complessivi: questo mese, rispetto allo scorso anno, le piccole superfici registrano una perdita in valore dell’1% (alimentari -2%), mentre le grandi strutture rilevano un 2,2% in più.