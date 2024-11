Inter-news.it - Highlights Serie A | Inter-Napoli 1-1: Calhanoglu dolce e amaro!

, posticipo della dodicesima giornata diA, è finito 1-1. Hakansegna con un bolide e poi sbaglia il rigore. Di seguito i gol e glidella partita che si è giocata allo stadio San Siro di Milano.CROCE E DELIZIA – Botta e risposta in questo primo tempo fra. A sbloccare il risultato, sono gli ospiti. Minuto 23, corner battuto basso e forte verso l’area piccola, Rrahmani tocca con il piatto e riesce in una sponda per McTominay che sotto rete anticipa Dumfries e Sommer e ribadisce in rete lo 0-1. Al 40? arriva la prima grande occasione per l’, con Acerbi che riceve palla in area da Barella e batte a rete, grande risposta di piede di Meret a impedire il pareggio. Per il pareggio basta attendere solo tre minuti. Al 43?raccoglie palla sulla trequarti e lascia partire un siluro terra-aria su cui Meret non può fare nulla.