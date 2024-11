Nerdpool.it - Harry Potter Quidditch Champions è finalmente disponibile anche su Nintendo Switch

Warner Bros. Games ha annunciato cheè orasu. Il gioco può essere acquistato in formato digitale nella Standard Edition (29,99€) o nella Deluxe Edition,sia in versione fisica che digitale (39,99€).Dopo il lancio dello scorso settembre su PC, PlayStation e Xbox, l’ultimo titolo ambientato nel Wizarding World, che si concentra sullo sport del, ha dato il via ieri alla Stagione 1. Quest’ultima è ispirata al celebre corso di Hogwarts Difesa contro le Arti Oscure.Ecco i dettagli dei contenuti inclusi nella prima stagione di:Eventi a tema festivo che comprendono Vacanze a Hogwarts e il Ballo del Ceppo.La mappa della Tana innevata come parte dell’evento Vacanze a Hogwarts.