Anteprima24.it - FOTO/ I rifiuti davanti le case e vicino alla sede di Irpiniambiente

Tempo di lettura: < 1 minutoUn’area di insediamenteo produttivo, più comunemente conosciuta con l’arconimo Pip, situata proprio a ridosso dellaoperativa di, società della Provincia di Avellino addettagestione del ciclo, inondata diingombranti.Un paradosso che accade a Contrada Baruso, nel Comune di Montella, dove il sindaco è RIzieri Buonopane, anche presidente della Provincia di Avellino.Secondo la segnalazione raccolta da un residente della zona, sarebbero state numerose le segnalazioni agli amministatori locali affinchè la zona venisse ripulita e si avviassero verifiche per stanare i responsabili, ma nulla sarebbe accaduto.Irestano lì in bella vista, come testimoniato dallegrafie, e alcuni proprietari di abitazioni private se li trovano in “bella” vista all’ingresso della propria residenza, con tutti i rischi anche a livello sanitario che potrebbero essere generati da accumuli reiterati di