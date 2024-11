Thesocialpost.it - Federica Valentini scomparsa a 20 anni da Roma insieme al marito

Leggi l'articolo completo su Thesocialpost.it

, una ventenne, èda Tor Bella Monaca a. Non si hanno notizie di lei da venerdì 8 novembre; i familiari hanno tentato invano di contattarla e, preoccupati dopo tre giorni senza notizie, hanno deciso di denunciare la suaai carabinieri. “Buongiorno a tutti, ho un’importante comunicazione: mia sorella èvenerdì sera”, scrive Robert in un gruppo Facebook del quartiere. “Lei proviene da Tor San Lorenzo, ma viveva con ilall’R4 di Tor Bella Monaca. Mi hanno detto che si sono trasferiti all’R8. Ho cercato anche lì, ma non ho trovato alcuna traccia di lei”.Stando a quanto riportato da parenti e amici, il telefono dirisulta spento da sabato mattina alle 9:24. Al momento non sono emersi indizi su un possibile allontanamento volontario da parte della ragazza, con l’ansia che sta crescendo col passare delle ore.