Fantasticon Film Fest 2024: l'anteprima di Piece By Piece e i primi episodi di Goldrake U in programma

Dal 21 al 24 novembre, a Milano, si terrà la seconda edizione della maniazione dedicata al cinema fantastico, ecco le prime anticipazioni sul. Cresce l'attesa per la seconda edizione del, che si terrà dal 21 al 24 novembre presso l'Auditorium di Fiera Milano. Annunciate le prime anticipazioni sulche prevede le anteprime diBy, ild'animazione Lego sulla vita di Pharrell Williams, e deidell'attesa serie animeU, dal 6 gennaio su Rai2. Le proiezioni di, serie, anticipazioni e contenuti esclusivi si alterneranno alla presenza di ospiti italiani e internazionali che incontreranno il pubblico in occasione delle masterclass, nella maniazione diretta per la prima volta da Pedro Armocida, con la collaborazione di .