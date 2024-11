Gaeta.it - Eicma 2024: un successo senza precedenti con oltre 600mila presenze e grandi novità

Facebook WhatsAppTwitter Ildella manifestazione, tenutasi a Rho Fiera Milano, è stato recentemente confermato dai dati ufficiali diffusi dall’organizzazione. Convisitatori registrati durante la settimana dell’81° Edizione della Mostra Internazionale del Motociclo, l’evento ha celebrato con grande slancio il 110° anniversario della fiera, superando le aspettative e ledella precedente edizione, che già si era rivelata entusiasta.e partecipazione: un record da festeggiareDopo sei giorni di manifestazione,ha totalizzato più divisitatori, un aumento considerevole rispetto ai 40mila in più registrati nel 2023. Questo dato non solo sottolinea l’importanza della fiera per gli appassionati delle moto, ma evidenzia anche l’appeal dell’evento per i professionisti del settore.