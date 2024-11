Formiche.net - Difesa comune, cosa resta ancora da fare. Scrive Minuto Rizzo

Ricordiamo che si tratta di un tema delicato perché tocca il cuore della sovranità nazionale. Si capisce perché arriva tardi nella dinamica della costruzione europea. Il Trattato di Roma viene firmato nel 1957 mentre la prima menzione di una Common foreign and security policy appare solo nel trattato di Maastricht del 1992. Si parla di Security e nondi Defense. La vera svolta avviene nel secondo semestre 1998 quando si cominciò infine a parlare concretamente diEuropea. Il ministro dellaNino Andreatta fu tra i promotori convincendo la presidenza austriaca di turno a mettere il tema in agenda. In quel contesto, Tony Blair dichiarò per la prima volta che il Regno Unito non si opponeva a una politica europea dise questa fosse intergovernativa e con un chiaro obiettivo di potenziamento delle capacità militari.