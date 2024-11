Gamberorosso.it - "Diete per chi balla? Parlare della forma fisica in tv è bullismo". Intervista alla psicoterapeuta Laura Dalla Ragione

Le affermazioni di Oriella Dorella, ex étoileScala e oggi danzatrice in pensione e giudice per un giorno di uno dei talent più noti e seguititv italiana, Amici di Maria De Filippi, circa la "" di un'allieva, hanno sollevato un discreto polverone. «Perché è una danza (riferendosi ai balli latini, specialitàragazza, che in passato ha anche vinto gare internazionali, nd) dove una formosità è anche molto piacevole. Ma, poi bisogna rientrare leggermente nei ranghi», ha detto Dorella. La trasmissione, seguitissima da giovani e giovanissimi, giocoforza scatena i più svariati chiacchiericci, che, è chiaro a tutti, fanno parte del gioco. In questo caso però la questione merita una riflessione in più.La ballerina normopeso che doveva rivedere laMa andiamo con ordine.