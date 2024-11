Ilfattoquotidiano.it - Deutsche Bank taglia oltre 100 dirigenti per ridurre il costo del personale. Chiuse 300 filiali

Il gruppo tedescoha licenziato 111senior (l’8% del totale) delle unità retail e private wealth. La decisione è stata presa nel quadro del piano di ristrutturazione chiamato ail rapporto costi/ricavi al 60-65% nel 2025 contro l’80% di quest’anno. L’istituto sta inchiudendo300in Germania endo il 75% delle spese per i consulenti esterni. Il gruppo conta circa 90mila dipendenti a livello globale.La prima banca tedesca ha chiuso il 2023 con utili per 4,2 miliardi di euro, in flessione del 16% rispetto al 2022. I primi 9 mesi del 2024 hanno fatto registrare un utile di 3,4 miliardi, con un calo dell’8% sullo stesso periodo del 2023. Nell’ultimo anno le azioni della banca sono cresciute del 35%, L'articolo100perildel