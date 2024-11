Anteprima24.it - Capua, Antonino Giannotta al Ricciardi per “Tre euro e quaranta”

Leggi l'articolo completo su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiIl 24 novembre, alle ore 21.00,sarà al teatrodiper presentare il suo film “Tre”. Si può fare un film in una settimana e con il minimo indispensabile? È quello che hanno provato a fare i ragazzi e le ragazze che hanno vissuto insieme per 7 giorni, in dieci sotto lo stesso tetto (in una casa di 60 mq), per portare a termine questa pazza idea.“Tre” (che sono gli stessi soldi con cui è rimasto il protagonista) è una commedia che denuncia le precarie condizioni economiche dei giovani. A capitanare questo progetto da tour de force artistico è, 29 anni di Oppido Mamertina, trasferitosi a Milano nel 2020, grande appassionato di cinema e divulgatore da oltre 69mila follower. Gli attori sono, Letizia Perrieri, Davide Mariotti.