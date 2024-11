Lapresse.it - Bitcoin corre oltre 84mila dollari, la Lega chiede stop aumento tassa plusvalenza

Ile sfonda. La criptovaluta arriva amacinando record uno dietro l’altro. In Italia il dibattito sulle criptovalute si è incagliato nella misura prevista in Manovra di undellazione sulla, che passerebbe dal 26% al 42%. Ma la, il partito del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, con alcuni emendamentilodell’incremento. A una settimana dall’elezione di Donald Trump alla Casa Bianca ilcontinua a viaggiare sull’onda della campagna elettorale quando il tycoon disse di voler fare degli Stati Uniti “la capitale globale delle criptovalute”. Scatenando così la corsa all’acquisto non solo delma anche di tante altre valute virtuali.In una chiacchierata con LaPresse Gian Luca Comandini, docente universitario di blockchain all’università di Macerata, racconta come “molti piccoli e grandi investitori avevano iniziato a puntare nelproprio perché si aspettavano la vittoria di Trump.