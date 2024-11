Inter-news.it - Bastoni carica l’Inter social: «Continuiamo a lottare»

Alessandro, subito dopo il pareggio contro il Napoli, ha commentato suiil punto conquistato a San Siro dopo un’ottima fase difensiva. PAREGGIO – Archiviato il pareggio contro il Napoli, Alessandronon demorde e rilanciaall’inseguimento degli azzurri di Antonio Conte. La classifica parla in maniera chiara, così come lo stesso difensore ha fatto capire nell’ultimo post pubblicato sui. Il difensore del, nell’1-1 contro il Napoli a San Siro, ha giocato una discreta gara restando sempre attento a non far sbavature.commenta sui: un solo obiettivo,POST – Subito dopo la partita, Alessandroha lasciato su Instagram un commento a caldo sul pareggio contro i campani. Dopo il gol di McTominay e il pareggio di Hakan Calhanoglu,è stato più che presente in fase difensiva, riuscendo a blindare la porta di Sommer e permettere aldi rischiare davvero poco nella ripresa se non per quel guizzo pericolo di Giovanni Simeone nei minuti di recupero.