ATP Finals 2024 Sinner in semifinale già domani | tutte le combinazioni

Torino, 11 novembre– Jannikpotrebbe festeggiare ladelle Atpdi Torino già, quando andrà in scena la seconda partita del girone contro Taylor Fritz. Dopo aver battuto nettamente Alex De Minaur all’esordio, sconfitto in due set con il punteggio di 6-3, 6-4, il tennista azzurro si prepara a sfidare l’americano, già sconfitto nella finale degli scorsi US Open.Fritz, nella prima partita, ha battuto Daniil Medvedev in due set (6-4, 6-3) e guida il gruppo ‘Ilie Nastase’ proprio insieme aa quota 1 punto. Il match dipuò essere quindi già decisivo non solo per il passaggio del turno, ma anche per il primo posto nel girone.in: lePer accedere allada primo nel girone,non solo dovrà battere Fritz, ma sperare anche in un aiuto dall’amico De Minaur.