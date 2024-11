Lanazione.it - A Castiglion Fibocchi ospiti 26 studenti americani

Arezzo, 11 novembre 2024 – "26della Elon University del North Carolina e due professori dell’Accademia Europa di Firenze (AEF)per tre giorni nel comune diper un progetto di scambio culturale e non solo. Grazie alla collaborazione tra Comune, AEF e Istituto Comprensivo Vasari plesso Ugo Nofri i ragazzie glidelle tre classi di scuola media hanno potuto confrontarsi con culture, lingue e tradizioni diverse. Un progetto di studying abroad con cui i ragazzi, che stanno studiando a Firenze per il loro semestre all’estero, possono vivere esperienze locali in piccoli borghi del nostro territorio. La mattina a scuola per progetti e giochi in madre lingua di aiuto e supporto ai giovaniesi e nel pomeriggio esperienze locali dalla visita al frantoio Bellosguardo con degustazione olio novo, alla visita del museo del Carnevale, del centro storico del piccolo borgo, una cooking class con le signore storiche del paese che hanno insegnato a tirare la sfoglia e a far crostate! In chiusura della 3 giorni, una caccia al tesoro finale che ha coinvolto tutti i ragazzi delle scuole medie vivacizzando il piccolo borgo nei suoi vicoli e piazze.