Gaeta.it - 73enne denunciato per incendio boschivo a Melito Porto Salvo: intervento dei carabinieri

Facebook WhatsAppTwitter A, un pensionato di 73 anni è statodailocali per aver appiccato unin un’area boschiva. L’episodio, avvenuto in località Pietra, ha messo in pericolo l’ecosistema locale, causando danni significativi alla vegetazione.Il ruolo deinel rapidodella Compagnia disono stati prontamente allertati riguardo le fiamme che stavano divampando nella zona. Grazie alla segnalazione tempestiva dei cittadini e all’azione rapida delle forze dell’ordine, è stato possibile contenere l’e limitarne l’estensione. Nonostante l’efficace, le fiamme hanno già distrutto circa un ettaro di densità vegetativa, pregiudicando gravemente la macchia mediterranea e la biodiversità dell’area.